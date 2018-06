Meteo: Si afara ploua, ploua...

Ziare.

Astfel, noua informare meteo e valabila pana vineri la ora 21:00. In acest interval va ploua in cea mai mare parte a tarii si, mai ales in zonele deluroase si montane, cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp si izolat 30...40 l/mp.Pe arii restranse, aversele vor avea caracter torential si vor fi insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului. Izolat vor fi conditii de grindina.Codul galben de ploi expira si el tot vineri, la ora 21:00. AICI zonele afectateInvor fi aversetoata ziua. Meteorologii anunta ca vor fi doar 24 de grade ziua, iar in timpul noptii se vor inregistra 17 grade.21 grade24 grade19 grade26 grade23 grade23 grade22 grade23 grade28 grade26 grade24 grade21 grade24 grade26 grade25 gradeIn Muntenia va continua sa ploua si, temperatura maxima fiind de 28 de grade. La fel si in Transilvania. In Maramures vor fi 24 de grade, iar in Moldova vor fi 25 de grade maxim, in timp ce in Banat si Dobrogea se anunta 26 de grade. Ceva mai cald va fi in Oltenia, unde mercurul din termometre va arata 29 de grade.Ploaie se anunta si pentru sambata in, dar va fi putin mai cald pe timpul zilei, termometrele indicand 25 de grade ziua. Noaptea vor fi 17 grade.19 grade26 grade17 grade22 grade20 grade26 grade21 grade21 grade24 grade25 grade26 grade25 grade28 grade28 grade27 gradevine cu o racire a vremii in cele mai multe zone. Temperatura o sa scada cu cateva grade in Bucuresti, unde se anunta 22 de grade ziua si 13 noaptea.18 grade22 grade14 grade18 grade17 grade22 grade19 grade20 grade24 grade21 grade19 grade24 grade24 grade24 grade22 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 8 iulie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte , desi deocamdata nu pare.A.G.