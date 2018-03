Meteo: Si afara ploua, ploua, ploua...

Ziare.

In Ramnicu Valcea vor fi precipitatii mixte, iar in restul tarii va ploua si cerul va fi mai mult noros.In Capitala, vremea va fi mohorata, temperatura maxima ajungand la 4 grade Celsius, in timp ce minima coboara 2 grade sub 0. Cerul va fi mai mult noros si va ploua slab.: max. 3 grade C/ min. 0 grade C: max. 5 grade C/ min. -7 grade C: max. 7 grade C/ min. 1 grad C: max. 9 grade C/ min. 0 grade C: max. 2 grade C/ min. -1 grad C: max. 3 grade C/ min. 0 grade C: max. 8 grade C/ min. -2 grade C: max. 7 grade C/ min. -1 grad C: max. 9 grade C/ min. 1 grad C: max. 9 grade C/ min. 3 grade C.Miercuri, vremea va fi capricioasa. In Botosani si Iasi, cerul va fi mai mult noros si vor fi inregistrate ceata, burnita sau ploaie slaba.In Sulina si Craiova, cerul va fi temporar noros si va fi ceata, iar in Cluj-Napoca si Sibiu va ploua slab.In Ramnicu Valcea si Constanta vremea va fi frumoasa, cu temperaturi ridicate si cer partial noros, lucru valabil si pentru Arad, unde va ploua slab.Miercuri, incerul va fi temporar noros si va fi ceata, insa temperatura maxima va indica 12 grade Celsius, in timp ce minima va fi de un grad.: max. 6 grade C/ min. 0 grade C: max. 7 grade C/ min. 2 grade C: max. 10 grade C/ min. 4 grade C: max. 14 grade C/ min. 4 grade C: max. 9 grade C/ min. 0 grade C: max. 11 grade C/ min. 1 grad C: max. 12 grade C/ min. 2 grade C: max. 9 grade C/ min. 2 grad C: max. 14 grade C/ min. 4 grade C: max. 13 grade C/ min. 3 grade C.Vezi si prognoza meteo pana pe 18 martie