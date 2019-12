Meteo: Soare cu dinti in weekend

Ziare.

com

vine cu averse in majoritatea regiunilor. Maximele termice ating 10 grade in Moldova, 5 in Maramures, 9 in Crisana, 7 in Transilvania, 10 in Banat, 9 in Oltenia, 10 in Muntenia si 10 grade in Dobrogea.In Capitala, temperatura maxima va ajunge la 6 grade, in timp ce noaptea va cobori la -2 grade.6 grade6 grade9 grade7 grade4 grade4 grade6 grade7 grade5 grade4 grade8 grade6 grade8 grade5 grade9 grade6 grade3 gradevine cu soare, dar cu dinti in cele mai multe zone; se anunta mai multi nori prin Moldova si Maramures. Maximele termice ajung la 11 grade in Moldova, 6 in Maramures, 9 in Crisana, 7 in Transilvania, 12 in Banat, 13 in Oltenia, 12 in Muntenia si 11 grade in Dobrogea.In Capitala, temperatura o sa creasca pana la 8 grade.4 grade7 grade9 grade7 grade3 grade6 grade11 grade8 grade6 grade9 grade8 grade9 grade8 grade11 grade11 grade8 grade3 gradeA.G.