Meteo: Soare cu dinti si averse

Ziare.

com

vine cu averse in unele zone. Meteorologii anunta maxime de 9 grade in Moldova, 8 in Maramures, 9 in Crisana, 10 in Transilvania, 9 in Banat, 9 in Oltenia, 12 in Muntenia si 14 grade in Dobrogea.In Capitala, temperatura maxima va ajunge la 6 grade.7 grade7 grade13 grade6 grade9 grade7 grade9 grade8 grade5 grade11 grade8 grade8 grade8 grade8 grade9 grade8 grade6 gradevine cu mai mult soare in unele regiuni, dar si cu averse in altele. Maximele termice ajung la 7 grade in Moldova, 7 in Maramures, 8 in Crisana, 7 in Transilvania, 8 in Banat, 8 in Oltenia, 9 in Muntenia si 12 grade in Dobrogea.In Capitala, temperatura maxima va fi tot de 6 grade, insa nu va mai iesi soarele.6 grade4 grade11 grade2 grade6 grade4 grade7 grade6 grade3 grade5 grade4 grade7 grade4 grade6 grade7 grade6 grade6 gradeA.G.