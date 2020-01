Meteo: Soare si mult prea cald, mai putin la munte

Ziare.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o atentionare de tip cod galben de intensificari ale vantului si precipitatii moderate cantitativ, predominant sub forma de ninsoare in zonele de munte. Aceasta este valabila pana miercuri la ora 18:00.Citeste si Iarna ramane mult prea blanda: ANM anunta cu 5 grade peste normal si in februarie , vor fi maxime de 11 grade in Moldova, 5 in Maramures, 6 in Crisana, 7 in Transilvania, 11 in Banat, 11 in Oltenia, 11 in Muntenia si 11 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vor fi 12 grade la amiaza.4 grade5 grade9 grade6 grade4 grade5 grade10 grade5 grade7 grade9 grade6 grade12 grade7 grade11 grade10 grade11 grade6 gradese anunta soare in majoritatea regiunilor, exceptie facand vestul si centrul tarii. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 9 grade in Moldova, 5 in Maramures, 7 in Crisana, 7 in Transilvania, 9 in Banat, 10 in Oltenia, 9 in Muntenia si 8 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vor fi 10 grade.2 grade4 grade8 grade7 grade3 grade5 grade8 grade4 grade9 grade8 grade5 grade9 grade6 grade9 grade8 grade10 grade4 gradeA.G.