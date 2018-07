Meteo: Soarele incepe sa zambeasca dintre nori

Ziare.

In Moldova, Banat, Crisana si Muntenia vor fi 28 de grade, iar in Transilvania si Dobrogea cu un grad mai putin.Mai cald va fi in Oltenia, unde termometrele vor indica 29 de grade. Temperaturi mai mici vor fi in Maramures, unde vor fi maxim 25 de grade.Inincepe sa se incalzeasca din ce in ce mai mult. Termometrele vor indica 27 de grade ziua. Si noaptea incepe sa se incalzeasca usor, usor, fiind 16 grade.Pe litoral nu va mai ploua, dar apa marii va avea doar 23 de grade.22 grade24 grade20 grade23 grade23 grade27 grade23 grade24 grade28 grade26 grade27 grade27 grade28 grade29 grade27 gradeMeteorologii au anuntat ca temperaturile cresc usor, usor si acest lucru o sa se observe mai bine incepand de. In Moldova, Muntenia, Crisana si Banat vor fi maxime de 30 de grade, iar in Transilvania 29 de grade.Si in Maramures se va incalzi, termometrele indicand 28 de grade. In Oltenia temperaturile vor depasi 31 de grade la umbra.In Dobrogea vor fi averse pe alocuri, dar va fi cald, 29 de grade. Apa marii va avea in jur de 22-23 de grade.Soarele va zambi printre nori in, unde vor fi 28 de grade ziua si 17 noaptea.24 grade25 grade21 grade25 grade24 grade28 grade25 grade26 grade29 grade28 grade28 grade28 grade29 grade30 grade28 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 15 iulie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte , desi deocamdata nu pare.A.G.