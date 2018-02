Meteo: Soarele se ascunde sub nori, iar temperaturile se mentin scazute

Ziare.

com

In sudul tarii, cerul va fi variabil, iar temperaturile vor fi putin mai ridicate, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).In Botosani, Iasi si Cluj-Napoca va ninge slab.In, vremea va fi relativ frumoasa, cu cer variabil. Temperatura, in timp cenu va cobori sub: 1 grad Celsius: 2 grade Celsius: 6 grade Celsius: 11 grade Celsius: 9 grade Celsius: 5 grade Celsius: 3 grade Celsius: 4 grade Celsius: 5 grade Celsius, soarele se va ascunde sub nori, iar in Constanta si Bucuresti va fi si ceata.Inse vor inregistra, iar cerul va fi temporar noros. De asemenea, se va inregistra ceata, iar temperatura: 2 grad Celsius: 2 grade Celsius: 5 grade Celsius: 8 grade Celsius: 9 grade Celsius: 5 grade Celsius: 4 grade Celsius: 6 grade Celsius: 7 grade Celsius.