Meteo: Temperaturi caniculare si furtuni

De asemenea, pana joi va fi in vigoare informarea de canicula pentru cea mai mare parte a tarii Disconfortul va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau depasi usor pragul critic de 80 de unitati.Pentrumeteorologii anunta maxime de 32 grade in Moldova, 30 in Maramures, 31 in Crisana, 30 in Transilvania, 33 in Banat, 35 in Oltenia, 35 in Muntenia si 35 grade in Dobrogea.In Capitala se anunta ploi si vor fi 34 grade.27 grade28 grade29 grade23 grade27 grade27 grade31 grade27 grade26 grade32 grade29 grade32 grade29 grade34 grade34 grade36 grade26 gradese anunta ploi in aproape toata tara. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 31 grade in Moldova, 29 in Maramures, 31 in Crisana, 31 in Transilvania, 32 in Banat, 32 in Oltenia, 31 in Muntenia si 32 grade in Dobrogea.In Bucuresti, joi scade temperatura pana la 30 de grade.26 grade27 grade26 grade23 grade26 grade27 grade27 grade27 grade26 grade29 grade27 grade28 grade28 grade30 grade32 grade30 grade28 gradeIata cum va fi vremea pana pe 14 iulie A.G.