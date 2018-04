Meteo: Temperaturi de vara, dar si ploi

Ziare.

com

Vor fi si zone cu precipitatii, in special la munte.inva fi extrem de cald in timpul zilei, dar seara se anunta precipitatii. Vor fi 28 grade ziua si 13 grade noaptea.23 grade21 grade21 grade21 grade22 grade27 grade24 grade24 grade27 grade25 grade28 grade26 grade28 grade28 grade28 gradeVremea o sa para de vara si. Invor fi tot 28 de grade.Iata ce temperaturi se vor inregistra, miercuri, si in alte mari orase:23 grade18 grade25 grade23 grade25 grade26 grade25 grade26 grade27 grade26 grade27 grade26 grade27 grade28 grade28 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 6 mai A.G.