Meteo: Temperaturi in crestere, dar si multe averse

In plus, in zonele de munte se anunta ninsori si viscol Mercurul din termometre va ajungela maxime de 7 grade in Moldova, 10 in Maramures, 9 in Crisana, 9 in Transilvania, 10 in Banat, 9 in Oltenia, 10 in Muntenia si 12 grade in Dobrogea.In Capitala, se anunta averse si maximum 8 grade.7 grade9 grade12 grade3 grade10 grade7 grade7 grade8 grade4 grade7 grade9 grade7 grade9 grade8 grade8 grade9 grade9 gradeSi pentruse anunta averse. Maximele termice ajung la 9 grade in Moldova, 9 in Maramures, 11 in Crisana, 10 in Transilvania, 12 in Banat, 11 in Oltenia, 12 in Muntenia si 13 grade in Dobrogea.In Capitala, temperatura maxima va fi tot de 10 grade, insa vor fi averse.8 grade8 grade12 grade4 grade9 grade7 grade7 grade9 grade4 grade9 grade9 grade7 grade10 grade9 grade9 grade13 grade11 gradeA.G.