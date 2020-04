Meteo: Temperaturi ridicate, dar si ploi racoritoare

Ziare.

aduce temperaturi foarte ridicate, dar si ploi. In Moldova si Oltenia vor fi 27 de grade si va ploua, 21 de grade si averse vor fi si in Maramures, in Crisana vor fi 24 de grade, 22 in Transilvania, 26 in Banat, 25 in Dobrogea, iar in Muntenia se anunta 28 de grade si averse.In Bucuresti, miercuri vor fi nori, dar maxima ajunge la 26 de grade.21 grade23 grade16 grade22 grade21 grade22 grade24 grade22 grade26 grade25 grade22 grade25 grade23 grade25 grade24 grade26 grade23 gradeUltima zi a lunii aprilie aduce temperaturi putin mai mici si averse. Astfel,, se anunta 24 de grade in Moldova, 21 in Crisana, 20 grade in Maramures, 22 in Transilvania, Banat si Dobrogea, 25 in Banat si 28 in Muntenia.In Bucuresti, joi, se anunta ploi si 25 de grade.18 grade20 grade19 grade21 grade18 grade20 grade23 grade21 grade24 grade24 grade22 grade23 grade22 grade24 grade23 grade26 grade19 gradeA.G.