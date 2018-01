Meteo: Temperaturile continua sa scada. In weekend va fi ger in mai multe zone din tara

Ziare.

com

cerul ramane innourat. Va ploua slab in vest, sud si sud-est. Invor cadea precipitatii putin insemnate cantitativ, iar vantul va sufla slab. Temperatura maxima nu va depasi 4 grade.3 grade3 grade3 grade5 grade4 grade5 grade7 grade8 grade8 grade6 gradeNicinu se vor risipi norii. Precipitatii vor cadea tot in vest, sud si sud-est si vor fi mixte pe alocuri.Temperaturile scad simtitor in toate regiunile tarii. Lanu va mai mai ploua, dar temperatura maxima nu trece de 1 grad Celsius.0 grade0 grade1 grad2 grade1 grade2 grade1 grad4 grade4 grade0 gradeva fi de-a dreptul frig, iar maximele vor fi negative in cea mai mare parte a tarii. Soarele va incepe sa se arate in jumatatea nordica a Romaniei. Lacerul va fi variabil. Temperatura maxima va fi de -2 grade Celsius, iar minima va scadea pana la -4 grade Celsius.-3 grade-3 grade-2 grade-1 grad- 2 grade0 grade0 grade-2 grade2 grade-2 gradeSaptamana viitoare va incepe cu ger si cer senin in aproape toata tara, potrivit prognozei ANM.