Meteo: Temperaturile cresc considerabil. Cod galben de ceata in 23 de judete

Tara insa incepe saptamana invaluita in ceata. Astfel, meteorologii au emis, luni, mai multe avertizari nowcasting de ceata valabile pana la ora 8:00. Sunt vizate 23 de judete din intreaga tara si pot aparea si depuneri de chiciura.Potrivit meteorologilor, este cod galben de ceata in judetele Valcea, Olt, Gorj, Dolj, Suceava, Vaslui, Bacau, Vrancea, Botosani, Neamt, Iasi, Galati, Ialomita, Giurgiu, Prahova, Arges, Braila, Dambovita, Teleorman, Buzau, Ilfov, Calarasi si Harghita., maximele vor varia intre -2 si 7 grade in Moldova, 4-8 grade in Maramures, 6-10 in Crisana, 1-9 in Transilvania, 5-10 in Banat, -1 si 7 grade in Oltenia, 3-8 in Muntenia si intre 5 si 9 grade in Dobrogea.Prima zi a saptamnii aduce cer noros in Capitala. Temperatura maxima va fi de 4 grade Celsius, iar in timpul noptii se vor inregistra -4 grade.7 grade6 grade7 grade-1 grad5 grade3 grade5 grade8 grade3 grade6 grade6 grade4 grade6 grade3 grade3 grade7 grade., se vor semnala precipitatii in aproape toate regiunile tarii, mai putin Dobrogea.Iata cum vor varia temperaturile maxime in fiecare regiune: intre 1 si 10 grade in Moldova, 2-4 grade in Maramures, 2-5 in Crisana, 2-8 in Transilvania, 3-5 in Banat, 0 si 7 grade in Oltenia, 5-10 in Muntenia si intre 9 si 14 grade in Dobrogea.In Bucuresti, marti, vremea se mentine mohorata, insa temperatura maxima creste la 6 grade Celsius. Pe parcursul noptii se vor inregistra -2 grade.7 grade3 grade11 grade3 grade3 grade3 grade7 grade6 grade2 grade11 grade3 grade8 grade3 grade3 grade4 grade9 grade.