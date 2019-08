Meteo: Temperaturile cresc, dar va mai ploua

Ziare.

, se anunta ploi in Moldova, Transilvania si Maramures. Meteorologii anunta maxime de 30 de grade in Moldova, 28 in Maramures, 30 in Crisana, 30 in Transilvania, 31 in Banat, 33 in Oltenia, 32 in Muntenia si 30 de grade in Dobrogea.Inva fi mai cald, iar maxima o sa ajunga la 30 de grade.25 grade30 grade27 grade25 grade27 grade26 grade28 grade27 grade27 grade29 grade30 grade28 grade31 grade31 grade32 grade31 grade.27 gradeIn schimb,va fi cald in toata tara. Se vor inregistra maxime de 32 de grade in Moldova, 32 in Maramures, 33 in Crisana, 33 in Transilvania, 35 in Banat, 36 in Oltenia, 34 in Muntenia si 32 de grade in Dobrogea.Inse va incalzi, termometrele indicand 33 de grade.29 grade33 grade28 grade30 grade31 grade31 grade31 grade30 grade31 grade32 grade33 grade31 grade34 grade34 grade34 grade34 grade31 gradeIata cum va fi vremea pana pe 18 august A.G.