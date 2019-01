Meteo: Temperaturile cresc, insa vremea ramane mohorata

Ziare.

com

, va ploua in toate regiunile tarii, exceptie facand Moldova. Maximele vor varia intre 0 si 8 grade in Moldova, 2-5 grade in Maramures, 2-5 in Crisana, 0-7 in Transilvania, 3-5 in Banat, 2 si 7 grade in Oltenia, 4-10 in Muntenia si intre 9 si 13 grade in Dobrogea.In Capitala, marti, cerul va fi mai mult noros si va fi si ceata. Temperatura maxima va fi de 5 grade Celsius, iar pe parcursul noptii se vor inregistra -2 grade.7 grade3 grade11 grade3 grade3 grade4 grade6 grade6 grade2 grade11 grade3 grade8 grade3 grade3 grade4 grade8 grade.Miercuri se vor semnala din nou precipitatii, toate regiunile tarii fiind vizate, mai putin Crisana si Banat. Maximele vor varia intre 1 si 9 grade in Moldova, 3-6 grade in Maramures, 4-7 in Crisana, 3-8 in Transilvania, 4-7 in Banat, 3 si 8 grade in Oltenia, 5-13 in Muntenia si intre 9 si 13 grade in Dobrogea.Miercuri se incalzeste usor in Bucuresti, insa va ploua slab, iar cerul va fi noros. Termometrele vor indica o temperatura maxima de 7 grade. Pe timpul noptii vor fi 3 grade Celsius.7 grade4 grade9 grade1 grad3 grade3 grade6 grade5 grade3 grade12 grade3 grade8 grade3 grade5 grade4 grade11 grade.