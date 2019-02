Meteo: Temperaturile cresc si soarele aduce iz de primavara

Ziare.

va iesi in mare parte din tara. Meteorologii anunta maxime de 7 grade in Moldova, 7 in Maramures, 10 in Crisana, 8 in Transilvania, 10 in Banat, 9 in Oltenia, 7 in Muntenia si 6 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vineri dimineata se anunta lapovita. Termometrele vor indica 6 grade, iar noaptea minim -2 grade.2 grade9 grade4 grade1 grad6 grade7 grade7 grade4 grade4 grade5 grade9 grade8 grade9 grade7 grade9 grade7 grade.Prima zi de weekend vine cu vreme frumoasa.se anunta maxime de 11 grade in Moldova, 8 in Maramures, 10 in Crisana, 9 in Transilvania, 11 in Banat, 11 in Oltenia, 11 in Muntenia si 8 grade in Dobrogea.In Bucuresti soarele va oferi o atmosfera de primavara. Vor fi 9 grade ziua si -2 grade noaptea.4 grade8 grade6 grade5 grade6 grade7 grade9 grade6 grade6 grade7 grade9 grade9 grade9 grade9 grade11 grade9 grade.In Capitala, duminica vremea va fi foarte frumoasa si cu maxime de 12 grade si minima de -1 grad.6 grade9 grade11 grade8 grade7 grade8 grade12 grade8 grade11 grade11 grade9 grade13 grade9 grade11 grade12 grade11 grade.A.G.