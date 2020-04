Meteo: Temperaturile cresc usor

Ziare.

com

, nu scapam de cerul innorat, iar maximele vor ajunge la 19 grade in Moldova, 19 in Maramures, 20 in Crisana, 20 in Transilvania, 21 in Banat si Oltenia, 19 in Muntenia si 18 grade in Dobrogea.In Bucuresti, joi se anunta 18 de grade.16 grade19 grade14 grade17 grade18 grade19 grade18 grade17 grade18 grade18 grade20 grade18 grade21 grade18 grade19 grade18 grade18 gradePentru, temperaturile se anunta in usoara crestere. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 21 de grade in Moldova si Maramures, 22 in Crisana, 22 in Transilvania, 21 in Banat, 22 in Oltenia, 23 in Muntenia si 21 de grade in Dobrogea.In Bucuresti, vineri se anunta 21 de grade.17 grade22 grade15 grade19 grade20 grade21 grade21 grade19 grade21 grade21 grade22 grade21 grade22 grade21 grade21 grade21 grade19 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 3 mai A.G.