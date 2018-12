Meteo: Temperaturile cresc usor, dar pentru putin timp

Ziare.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, mai multe atentionari de tip nowcasting cod galben si portocaliu de vant sau ceata.Astfel, pana la ora 10:00 este in vigoare atentionare de ceata pentru Valcea.Pana la ora 11:00, este in vigoare o atentionare de tip nowcasting cod portocaliu de vant valabila pentru Suceava. Pana la ora 13:00 o atentionare de tip nowcasting cod galben de vant este in vigoare pentru Brasov si Sibiu, iar pana la pana la ora 14:00 pentru Hunedoara si Caras-Severin.Temperaturile cresc putin, dar se anunta averse. Vor fi maxime de 8 grade in Moldova, 5 in Maramures, 7 in Crisana, 6 in Transilvania, 10 in Banat, 11 in Oltenia, 10 Muntenia si 10 grade in DobrogeaIn Bucuresti se anunta 6 grade ziua, iar soarele va zambi cu dinti dintre nori.6 grade6 grade7 grade3 grade3 grade4 grade4 grade6 grade4 grade5 grade4 grade7 grade4 grade7 grade8 grade6 grade.A.G.