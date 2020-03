Meteo: Temperaturile scad brusc. In weekend, vin ploaia si chiar lapovita

Ziare.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare meteo de vreme rea valabila pentru toata tara . Aceasta intra in vigoare sambata la ora 16:00 si expira luni la ora 10:00. Iata cum va evolua vremea., vremea se raceste si va ploua in mai multe regiuni. Maximele vor ajunge la 16 grade in Moldova, 10 in Maramures, 13 in Transilvania, Crisana si Banat, 16 in Oltenia si Dobrogea, iar in Muntenia vor fi 17 grade.In Capitala, termometrele vor indica o temperatura maxima de 16 grade Celsius.12 grade12 grade12 grade11 grade9 grade11 grade16 grade13 grade14 grade16 grade13 grade15 grade13 grade16 grade16 grade16 grade12 gradevor fi 8 grade in Moldova, 9 in Maramures, 12 in Crisana, 10 in Transilvania, 11 in Banat, 8 in Oltenia, 7 in Muntenia si 7 grade in Dobrogea.In Bucuresti, duminica, vor fi maxim 7 grade si va ploua.5 grade10 grade8 grade4 grade9 grade8 grade7 grade8 grade6 grade7 grade12 grade7 grade12 grade7 grade8 grade7 grade9 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 22 martie A.G.