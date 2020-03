Meteo: Temperaturile scad de pe o zi pe alta

Ziare.

Vineri se intorc ploile, mai putin in sudul tarii. Temperaturile maxime in regiuni vor fi astfel: 23 de grade in Moldova, 20 in Transilvania, 14 in Maramures, 17 in Crisana, 20 in Banat, 23 in Oltenia, 24 in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 23 de grade Celsius.In Capitala, vremea se mentine frumoasa, cu o temperatura maxima de 23 de grade Celsius.19 grade13 grade16 grade13 grade12 grade14 grade21 grade19 grade18 grade22 grade16 grade22 grade17 grade22 grade21 grade22 grade18 grade, vremea se raceste si ploua doar in sudul tarii. Temperatura maxima pe regiuni: 16 grade in Moldova, 10 in Maramures, 13 in Transilvania, Crisana si Banat, 16 in Oltenia si Dobrogea, iar in Muntenia vor fi 17 grade.In Capitala, termometrele vor indica o temperatura maxima de 16 grade Celsius.11 grade12 grade12 grade10 grade8 grade11 grade16 grade12 grade13 grade16 grade12 grade16 grade13 grade16 grade16 grade16 grade11 gradeIn Bucuresti, duminica, vor fi maxim 6 grade si va ploua.5 grade9 grade7 grade4 grade8 grade8 grade7 grade7 grade6 grade7 grade12 grade7 grade12 grade7 grade7 grade7 grade8 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 22 martie