Meteo: Toamna cu peste 30 de grade

vor fi maximum 28 de grade in Moldova, 29 in Maramures si Transilvania, 30 in Crisana, Banat si Oltenia, 27 in Muntenia si 25 in Drobrogea.In Capitala se anunta 26 de grade ziua si 12 noaptea.26 grade29 grade24 grade26 grade27 grade28 grade23 grade27 grade27 grade26 grade29 grade26 grade29 grade28 grade29 grade26 grade.Pentrumeteorologii anunta soare in toata tara. Vor fi maximum 28 de grade in Moldova si Muntenia, 30 in Maramures, Transilvania, Crisana si Banat, 29 in Oltenia si 27 in Dobrogea.In Capitala se anunta o masima de 26 de grade ziua si 12 noapte.26 grade29 grade25 grade26 grade27 grade28 grade26 grade27 grade27 grade27 grade29 grade27 grade29 grade29 grade28 grade27 grade.A.G.