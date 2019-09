Meteo: Toamna cu temperaturi de vara

Ziare.

com

Nu sunt anuntate ploi in urmatoarele doua zile, iar cerul va fi senin in aproape toata tara.se anunta maxime de 26 de grade in Moldova, 24 in Transilvania, 23 Maramures, 25 Crisana, 27 Banat, 30 in Oltenia, 31 in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 26 de grade.In Capitala,, cerul va fi senin, iar temperatura maxima va fi de 28 de grade Celsius.21 grade23 grade22 grade22 grade21 grade22 grade27 grade23 grade22 grade24 grade23 grade27 grade24 grade29 grade28 grade29 grade22 gradeNicinu se anunta ploi. Maximele vor fi de 29 de grade in Moldova, 28 in Transilvania si Maramures, 29 in Crisana si Banat, 31 in Oltenia, 32 in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 27 de grade.In Bucuresti,, vor fi maxim 30 de grade Celsius.25 grade27 grade22 grade27 grade27 grade27 grade27 grade27 grade27 grade27 grade27 grade28 grade28 grade30 grade28 grade32 grade28 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 12 octombrie