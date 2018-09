Meteo: Toamna e doar in calendar. Se anunta 31 de grade la Bucuresti

Ziare.

Joi, va ploua doar in Muntenia si Dobrogea, unde temperaturile maxime vor varia intre 27 - 29 grade Celsius.In restul tarii, cerul va fi temporar noros, iar mercurul din termometre urca si pana la 30 de grade - in Transilvania, Crisana, Banat, Oltenia. In Moldova si Maramures vor fi 28-29 de grade Celsius.In Bucuresti, joi, cerul va fi variabil, iar temperatura maxima va fi de 27 de grade. Pe timpul noptii se vor inregistra 14 grade Celsius.24 grade26 grade24 grade27 grade27 grade26 grade26 grade26 grade26 grade29 grade26 grade29 grade27 grade28 grade26 grade.Ultima zi lucratoare a saptamanii aduce vreme frumoasa in toata tara. Vor fi 30 de grade in Crisana, Banat si Transilvania, 31 in Oltenia, 29 Muntenia, 28 in Dobrogea, Moldova si Maramures.In Capitala, vineri, cerul va fi partial noros, insa se incalzeste. Vor fi chiar si 31 de grade Celsius in timpul zilei, in timp ce noaptea se vor inregistra 16 grade.24 grade26 grade24 grade27 grade27 grade27 grade26 grade26 grade27 grade29 grade27 grade29 grade29 grade29 grade28 grade.