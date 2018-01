Meteo: Toamna in toata regula. Doar noptile devin ceva mai iernatice

Ziare.

com

In nord si nord-vest va ploua pe parcursul zilei de, in timp ce mai ales in sud si sud-est dimineata va predomina ceata.De altfel, pana la ora 09:00 sase judete sunt sub avertizare cod galben de ceata. Este vorba de Gorj, Mehedinti, Vrancea, Galati, Bacau si Vaslui, unde vizibilitatea va scadea local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca traficul pe mai multe drumuri din judetele Vrancea si Gorj se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa.: 7 grade Celsius: 8 grade Celsius: 7 grade Celsius: 7 grade Celsius: 6 grade Celsius: 5 grade Celsius: 5 grade Celsius: 6 grade Celsius: 8 grade Celsius: 8 grade Celsiustemperaturile se pastreaza la acelasi nivel, dar ploile coboara spre centrul si sudul tarii. Va ploua si la Bucuresti, iar in unele zone minimele nocturne vor fi negative.: 7 grade Celsius: 7 grade Celsius: 7 grade Celsius: 6 grade Celsius: 6 grade Celsius: 5 grade Celsius: 8 grade Celsius: 6 grade Celsius: 8 grade Celsius: 9 grade Celsiusmaximele din timpul zilei vor creste chiar cu cateva grade in majoritatea zonelor tarii, insa creste diferenta fata de minimele nocturne.