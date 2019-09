Meteo: Toamna ne rasfata - temperaturi placute, putine ploi

Ziare.

Luni va ploua in Moldova, Transilvania, Crisana, Banat si Muntenia. Se anunta maxime de 24 grade in Moldova, 19 in Maramures, 18 in Crisana, 20 in Transilvania, 24 in Banat, 27 in Oltenia, 27 in Muntenia si 25 grade in Dobrogea.In Capitala, luni, cerul va fi variabil, iar temperatura maxima va fi de 25 de grade Celsius.21 grade17 grade23 grade21 grade20 grade19 grade23 grade20 grade24 grade24 grade18 grade24 grade21 grade25 grade24 grade27 grade19 gradeMarti se anunta ploi in toate regiunile tarii. Vor fi maxime de 25 de grade in Moldova, 23 in Maramures si Crisana, 24 Transilvania, 20 Banat, 22 Oltenia, 23 Muntenia si 21 Dobrogea.Marti, in Bucuresti, cerul va fi mai mult noros si va ploua. Temperatura maxima va fi de 20 de grade.18 grade22 grade21 grade20 grade24 grade19 grade18 grade21 grade22 grade21 grade20 grade19 grade19 grade19 grade19 grade24 grade21 gradeIata cum va fi vremea pana pe 29 septembrie