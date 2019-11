Meteo: Toamna zurlie cu pana la 27 de grade

Ziare.

Miercuri va ploua in Transilvania, Maramures, Crisana, Banat si Oltenia. Temperatura maxima va fi de 24 de grade in Moldova, 20 in Transilvania, 17 Maramures, 16 Crisana, 18 Banat, 24 Oltenia, 27 Muntenia si 25 in Dobrogea.In Bucuresti, miercuri, se anunta o maxima de 25 de grade Celsius, cu cer mai mult senin.20 grade19 grade22 grade19 grade15 grade17 grade21 grade18 grade22 grade21 grade16 grade22 grade16 grade21 grade17 grade25 grade17 gradeJoi se anunta ploi in aproape toate regiunile tarii, exceptie facand Muntenia si Dobrogea. Se anunta maxime de 19 grade in Moldova, 17 in Maramures, 19 in Crisana, 19 in Transilvania, 18 in Banat, 21 in Oltenia, 24 in Muntenia si 24 grade in Dobrogea.In Capitala, joi, termometrele vor indica o temperatura maxima de 23 de grade.18 grade16 grade21 grade12 grade15 grade15 grade19 grade15 grade17 grade19 grade16 grade19 grade16 grade18 grade15 grade24 grade15 gradeIata cum va fi vremea pana pe 17 noiembrie