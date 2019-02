Ziare.

com

ne vom bucura de soare si de pana la 15 grade in Moldova, 12 in Maramures, 14 in Crisana, 13 in Transilvania, 15 in Banat, 16 in Oltenia, 15 in Muntenia si 13 grade in Dobrogea.In Bucuresti se anunta vreme frumoasa. Mercurul din termometre va ajunge la 13 grade in timpul zilei si 3 in timpul noptii.9 grade14 grade11 grade5 grade11 grade13 grade13 grade11 grade14 grade13 grade15 grade14 grade14 grade14 grade14 grade13 grade.In schimb,, prima zi a lunii martie, vine cu ploi in vestul, centrul si estul tarii, dar si cu temperaturi mai ridicate in restul tarii. Meteorologii anunta maxime de 13 grade in Moldova, 9 in Maramures, 13 in Crisana, 10 in Transilvania, 14 in Banat, 17 in Oltenia, 16 in Muntenia si 15 grade in Dobrogea.In Capitala, va fi si mai cald pe 1 martie. Se vor inregistra 16 grade la amiaza si 2 noaptea.6 grade11 grade12 grade4 grade8 grade8 grade14 grade9 grade7 grade12 grade13 grade14 grade14 grade16 grade16 grade16 grade.A.G.