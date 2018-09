Meteo: Un ciclon ajunge luni in Romania. Vin vijeliile si grindina!

Ziare.

"Vorbim de un ciclon care s-a generat deja in partea central-sudica a continentului, de fapt vorbim de zona Marii Adriatice si ceea ce inseamna imprejurimi. Inca tarile de acolo deja sunt sub influenta acestui ciclon si au mai multe coduri, fie galbene, fie portocalii pentru instabilitate atmosferica", spune Mihai Timu, meteorolog ANM , transmite Digi 24.Astfel, influenta ciclonului va fi resimtita in tara noastra incepand de luni dupa-amiaza, in special in jumatatea de vest a teritoriului."Cam de luni dupa-amiaza si pana marti seara ne asteptam la perioade de timp cu averse si cu caracter torential, descarcari electrice, punctiform la caderi de grindina, dar si la cantitati de apa mai insemnate, zone vizate pentru aceste fenomene, mai ales cantitati de apa, ar fi Banatul, Crisana si ceea ce inseamna zona deluroasa si montana a Carpatilor Occidentali si din vestul Carpatilor Meridionali", adauga meteorologul.Luni, vremea va fi putin mai rece fata de weekend. Instabilitatea atmosferica se va accentua in jumatatea de vest a tarii si la munte, unde vor fi perioade de timp cu innorari, averse, pe spatii mici torentiale, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie. In aceste zone va cadea grindina, iar cantitatile de apa vor depasi, local, 25 l/mp si izolat 40 l/mp, mai ales in Banat, Crisana, precum si in zona deluroasa si montana a Carpatilor Occidentali si din vestul Carpatilor Meridionali.In restul tarii, insa, vor exista innorari temporare, iar vantul va sufla slab, in timp ce polile se vor instala abia spre seara.Iata temperaturile maxime progonzate pentru cateva din orasele tarii: Bucuresti : 31 de gradeTimisoara: 32 de gradeCraiova: 32 de gradeCluj-Napoca: 29 de gradeOradea: 31 de gradeIasi: 29 de gradeSibiu: 27 de grade