Meteo: Un nou val de aer rece intra in Romania

"Vorbim de o masa mai rece in acest weekend, apoi una de aer mai cald. Strict referitor la urmatoarele doua zile, temperaturile vor fi mai scazute, mai ales in Moldova si Transilvania, unde pot ajunge la valori negative, in restul tarii vorbim de valori pozitive, chiar 6-7 in zona Dobrogei si pe litoral", a declarat meteorologul Alina Serban la Antena 3.Sambata va ninge in vest si sud, iar duminica vor fi precipitatii in toata tara. Va ninge in aproape toata tara, exceptie fiind Muntenia si Dobrogea, unde insa va ploua., in Maramures temperaturile maxime vor varia intre -3 si 0 grade, in Moldova intre -2 si 2 grade, Transilvania -3 - 2 grade, Crisana 0 - 3 grade, Banat 2 - 4 grade, Oltenia 1 - 6 grade, Muntenia 0 - 5 grade si Dobrogea intre 2 si 4 grade.In Capitala, prima zi de weekend vine cu precipitatii mixte si cer mai mult noros. Temperatura maxima va fi de 3 grade, in timp ce pe parcursul noptii termometrele vor indica -1 grad.2 grade2 grade4 grade-1 grad2 grade1 grad2 grade2 grade-1 grad1 grad3 grade3 grade3 grade4 grade6 grade4 grade.Duminica, in Maramures, temperaturile maxime vor varia intre -1 si 1 grad, in Moldova intre -3 si 2 grade, Transilvania -1 - 3 grade, Crisana 0 - 2 grade, Banat 2 - 4 grade, Oltenia 0 - 4 grade, Muntenia 2 - 7 grade si Dobrogea intre 4 si 7 grade.Duminica, in Bucuresti, va ploua slab, iar termometrele vor indica o temperatura maxima de 4 grade Celsius. In timpul noptii se vor inregistra -2 grade.4 grade2 grade7 grade-1 grad2 grade2 grade3 grade3 grade1 grad4 grade2 grade3 grade2 grade4 grade3 grade7 grade.