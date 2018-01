Meteo: Unde nu ninge, ploua - Iata cum va fi vremea in acest sfarsit de saptamana

Ziare.

com

Ninsorile vor continua si vineri, in mai multe zone din tara. Pana la ora 15:00 este in vigoare o informare de vant puternic si precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, in Crisana, Maramures, Transilvania, Carpatii Meridionali si de Curbura. Pe arii restranse va fi polei.In Muntii Apuseni si local in Carpatii Orientali, mai ales la altitudini mari, va fi cod galben, iar vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze la rafala de peste 85...90 km/h. Va ninge, in general moderat cantitativ, si va fi viscol.Temperaturile nu sunt insa foarte scazute, vantul fiind cel care ne induce senzatia de "frig ce intra-n oase".: 9 grade Celsius: 9 grade Celsius: 4 grade Celsius: 5 grade Celsius: 7 grade Celsius: 4 grade Celsius: 6 grade Celsius: 5 grade Celsius: 7 grade Celsius: 7 grade CelsiusTemperaturile negative pe timpul noptii vor cobori insa si pana la -10 grade in nordul Moldovei., dispare soarele de pe cer si ninge, ploua si e innorat in toata tara. Totodata, ne luam ramas bun si de la maximele primavaratice.: 5 grade Celsius: 6 grade Celsius: 4 grade Celsius: 1 grade Celsius: 2 grade Celsius: 2 grade Celsius: 5 grade Celsius: 3 grade Celsius: 4 grade Celsius: 6 grade Celsiusmai ninge doar in sud-vestul tarii, insa temperaturile raman scazute si cerul innorat. In nordul Moldovei chiar vor fi maxime negative.: 2 grade Celsius: 4 grade Celsius: 2 grade Celsius: -1 grade Celsius: 0 grade Celsius: 1 grade Celsius: 3 grade Celsius: 2 grade Celsius: 2 grade Celsius: 4 grade Celsius