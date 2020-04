Meteo: Urmeaza cateva zile cu soare si vreme buna

Ziare.

com

se anunta temperaturi in crestere. Mercurul va indica maxime de 18 grade in Moldova, 14 in Maramures, 16 in Crisana, 15 in Transilvania, 16 in Banat, 16 in Oltenia, 17 in Muntenia si 16 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vor fi 17 grade.13 grade14 grade11 grade15 grade13 grade13 grade15 grade14 grade17 grade17 grade15 grade17 grade16 grade15 grade14 grade17 grade14 gradevine cu averse in Moldova. Maximele vor ajunge la 18 grade in Moldova, 15 in Maramures, 17 in Crisana, 16 in Transilvania, 18 in Banat, 19 in Oltenia, 19 in Muntenia si 17 grade in Dobrogea.In Bucuresti, termometrele vor indica 18 grade.14 grade16 grade12 grade15 grade13 grade13 grade17 grade15 grade16 grade18 grade17 grade18 grade17 grade18 grade18 grade18 grade16 gradese anunta vreme frumoasa si maxime de 16 grade in Moldova, 16 in Maramures, 17 in Crisana, 17 in Transilvania, 17 in Banat, 18 in Oltenia, 17 in Muntenia si 15 grade in Dobrogea.In Bucuresti, se anunta cer cu nori si 16 grade.12 grade16 grade11 grade15 grade13 grade11 grade16 grade14 grade14 grade16 grade18 grade16 grade18 grade16 grade16 grade16 grade14 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 12 aprilie A.G.