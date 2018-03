Meteo: Urmeaza doua zile splendide, apoi revine iarna. Va ninge si in Bucuresti

Ziare.

com

Vremea va deveni deosebit de rece in intreaga tara incepand de sambata dupa-amiaza, temperaturile coborand chiar si cu 10-11 grade fata de cele din aceste zile. Se anunta ploaie, lapovita si ninsoare in majoritatea regiunilor, inclusiv in Bucuresti, a declarat, joi, Mihai Hustiu, meteorolog al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), conform Agerpres.inva fi vreme frumoasa, cu 16 grade ziua si 8 grade noaptea.11 grade11 grade12 grade9 grade11 grade12 grade12 grade13 grade16 grade13 grade14 grade12 grade13 grade11 grade17 gradeIn Capitalavor fi in jur de 19 grade, iar duminica nu vor fi mai mult de 6 grade. De duminica dupa-amiaza vor fi intensificari ale vantului, iar ploaia se va transforma in lapovita si ninsoare.15 grade16 grade9 grade9 grade11 grade16 grade15 grade13 grade18 grade10 grade18 grade12 grade19 grade17 grade19 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 25 martie A.G.