Meteo: Urmeaza trei zile cu ploi si lapovita. Abia in weekend va mai straluci soarele

temperaturile vor fi in scadere, fata de zilele precedente. Soarele se va mai arata doar sporadic, in centrul tarii. In sud si sud-est va fi ceata si ar putea cadea burnita. Incerul va fi mai mult noros. Temperatura maxima va fi de 4 grade Celsius, iar minima, de -1 grad Celsius.1 grad2 grade6 grade8 grade3 grade5 grade6 grade9 grade10 grade7 gradecerul va fi acoperit peste tot. In sud si sud-est vor cadea si ploi slabe. In, maxima va fi de 6 grade Celsius, iar minima de 2 grade Celsius. Va ploua slab.4 grade5 grade7 grade8 grade5 grade6 grade8 grade7 grade9 grade8 gradevremea va ramane mohorata, iar in sudul tarii va cadea si lapovita. Lava continua sa ploua slab ca si joi. Temperatura maxima va fi de 4 grade Celsius, iar cea minima, de 2 grade Celsius.3 grade3 grade4 grade5 grade4 grade4 grade6 grade6 grade8 grade4 gradeTemperaturile raman inca mai ridicate decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an, apreciaza specialistii ANM.