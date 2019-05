Meteo: Urmeaza un weekend ploios

Ziare.

com

Meteorologii au prelungit pana duminica, la ora 10:00, informarea de vremea rea valabila pentru toata tara. De asemenea, a fost emisa si o avertizare de tip cod galben pentru sudul tarii . Aceasta a intrat in vigoare joi, la ora 12:00, si tine pana vineri, la 6 dimineata, fiind valabila pentru judetele Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Olt, Teleorman, Giurgiu si zona de munte a judetelor Prahova, Brasov, Sibiu, Alba si Hunedoara.aduce ploi in toata tara. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 28 grade in Moldova, 24 in Maramures, 23 in Crisana, 24 in Transilvania, 22 in Banat, 23 in Oltenia, 28 in Muntenia si 27 grade in Dobrogea.Vineri se anunta ploi si in Capitala. Vor fi 24 de grade ziua si 14 noaptea.23 grade21 grade19 grade24 grade22 grade22 grade22 grade22 grade27 grade27 grade21 grade24 grade21 grade22 grade22 grade23 grade.23 gradeSi in prima zi a weekendului se anunta ploi. Astfel,vor fi maxime de 25 grade in Moldova, 26 in Maramures, 26 in Crisana, 26 in Transilvania, 26 in Banat, 27 in Oltenia, 26 in Muntenia si 25 grade in Dobrogea.Si sambata vor fi averse in Capitala. Se vor inregistra 24 de grade ziua si 14 noaptea.22 grade25 grade21 grade23 grade25 grade24 grade24 grade23 grade24 grade26 grade24 grade24 grade25 grade26 grade26 grade24 grade.25 gradeMeteorologii anunta averse si pentrusi maxime de 26 grade in Moldova, 27 in Maramures, 29 in Crisana, 28 in Transilvania, 29 in Banat, 29 in Oltenia, 27 in Muntenia si 26 grade in Dobrogea.Ploile raman si duminica in Capitala, dar cresc putin temperaturile. Vor fi 26 de grade ziua si 15 noaptea.23 grade26 grade22 grade22 grade24 grade25 grade25 grade26 grade26 grade26 grade26 grade26 grade26 grade27 grade27 grade27 grade.26 gradeIata cum va fi vremea pana pe 26 mai A.G.