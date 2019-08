Meteo: Urmeaza zile de foc

Ziare.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis si o informare de canicula pentru toata tara, valabila pana duminica.va ploua in cateva regiuni din tara, Moldova, Transilvania, Oltenia si Muntenia, dar temperaturile vor fi ridicate. Meteorologii anunta maxime de 33 grade in Moldova, 31 in Maramures, 33 in Crisana, 32 in Transilvania, 34 in Banat, 37 in Oltenia, 36 in Muntenia si 34 grade in Dobrogea.In Capitala vor fi 34 de grade vineri.27 grade32 grade28 grade27 grade29 grade29 grade32 grade29 grade28 grade33 grade31 grade33 grade33 grade36 grade36 grade37 grade29 gradeva fi cald in toata tara si nu se anunta averse in nicio regiune.Mercurul din termometre va indica maxime de 33 grade in Moldova, 32 in Maramures, 34 in Crisana, 34 in Transilvania, 36 in Banat, 37 in Oltenia, 36 in Muntenia si 34 grade in Dobrogea.In Bucuresti, sambata se mentine temperatura de 34 de grade.28 grade33 grade28 grade28 grade30 grade31 grade33 grade30 grade29 grade33 grade33 grade32 grade34 grade35 grade36 grade36 grade31 grade, vremea va continua in aceeasi nota. In Capitala va fi foarte cald si se anunta 35 de grade.31 grade34 grade28 grade31 grade32 grade33 grade33 grade32 grade33 grade34 grade35 grade34 grade37 grade37 grade36 grade36 grade34 gradeIata cum va fi vremea pana pe 18 august A.G.