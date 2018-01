Meteo: Urmeaza zile insorite dar geroase in intreaga tara

Ziare.

soarele se va arata in cea mai mare parte a teritoriului. Doar in centrul tarii ar mai putea cadea ninsori razlete. Incerul va fi inca partial noros. Maxima zilei va fi de 1 grad Celsius, iar minima de -6 grade Celsius.: - 6 grade- 4 grade- 3 grade-2 grade0 grade0 grade1 grad3 grade4 grade1 gradva fi din nou soare in cea mai mare parte a tarii. Ceva nori se vor mai semnala doar in sudul teritoriului. Incerul va variabil. Temperatura maxima va fi de 1 grad Celsius, iar cea minima de -8 grade Celsius.-2 grade-2 grade1 grad2 grade0 grade1 grad3 grade6 grade4 grade3 gradetemperaturile cresc, iar soarele se va arata peste tot. Doar in vestul tarii s-ar putea semnala ceata. Lacerul va variabil. Temperatura maxima va fi de 3 grade Celsius, iar cea minima de -8 grade Celsius.0 grade0 grade0 grade2 grade3 grade3 grade5 grade8 grade7 grade2 gradeSi in weekend va aparea soarele, iar precipitatiile vor cadea doar izolat, informeaza ANM.