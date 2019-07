Meteo: Usor, usor revine caldura

Ziare.

Pentrumeteorologii anunta ploi in Maramures, Transilvania si Crisana. Maximele vor ajunge la 30 grade in Moldova, 27 in Maramures, 29 in Crisana, 29 in Transilvania, 30 in Banat, 32 in Oltenia, 31 in Muntenia si 29 grade in Dobrogea.In Capitala, joi vor fi 28 de grade.24 grade27 grade25 grade24 grade24 grade26 grade27 grade26 grade25 grade29 grade27 grade27 grade28 grade31 grade30 grade296 grade.26 grade, ploile vor cuprinde si Banatul si Oltenia, pe langa Moldova, Maramures, Transilvania si Crisana. Mercurul din termometre va indica maxime de 31 grade in Moldova, 27 in Maramures, 28 in Crisana, 29 in Transilvania, 29 in Banat, 33 in Oltenia, 33 in Muntenia si 31 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vineri, se incalzeste si se anunta 30 de grade.23 grade28 grade26 grade25 grade26 grade26 grade28 grade25 grade27 grade30 grade28 grade28 grade29 grade29 grade30 grade31 grade27 gradeIata cum va fi vremea pana pe 28 iulie A.G.