Meteo: Usor, usor scapam de ploi

in Muntenia, Dobrogea si Oltenia nu se anunta ploi. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 25 grade in Moldova, 21 in Maramures, 21 in Crisana, 22 in Transilvania, 23 in Banat, 26 in Oltenia, 27 in Muntenia si 26 grade in Dobrogea.In, miercuri, cerul va fi variabil si ne vom bucura de 26 de grade. Pe parcursul noptii termometrele vor indica o temperatura de 12 grade Celsius.19 grade19 grade24 grade21 grade17 grade19 grade22 grade20 grade23 grade26 grade20 grade23 grade21 grade23 grade23 grade24 grade20 grade, de asemenea, sudul si sud-estul tarii e ferit de ploaie. Temperaturile maxime in regiunile tarii vor fi de 27 de grade in Moldova, 22 in Maramures, 23 in Transilvania si Crisana, 24 in Banat, 27 in Oltenia, Muntenia si Dobrogea.In Capitala,cerul va fi variabil, insa termometrele vor arata o tempertura maxima de 27 de grade Celsius. Noaptea vor fi 13 grade.19 grade18 grade24 grade21 grade16 grade19 grade24 grade20 grade23 grade26 grade19 grade24 grade19 grade23 grade23 grade25 grade21 gradeIata cum va fi vremea pana pe 2 iunie