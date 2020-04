Meteo: E cald de Paste, dar va si ploua

Ziare.

com

Duminica sunt anuntate precipitatii in toate regiunile tarii, iar luni doar in Banat, Oltenia, Muntenia si Dobrogea.Temperaturile maxime pe regiuni vor arata astfel, duminica: 21 de grade in Moldova, 17 in Maramures, 20 in Transilvania, 22 in Crisana, 26 in Banat, 28 in Oltenia, 27 in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 23 de grade.In Bucuresti, duminica, maxima va fi de 25 de grade Celsius, dar vor fi si averse cu descarcari electrice.18 grade17 grade16 grade13 grade16 grade16 grade25 grade19 grade16 grade21 grade22 grade24 grade23 grade26 grade26 grade27 grade16 gradeLuni, ploile se restrang si se raceste putin, iar temperaturile maxime in regiunile tarii vor ajunge la 15 grade in Moldova, 17 in Maramures, Oltenia, Muntenia si Transilvania, 19 in Crisana si Banat, iar in Dobrogea vor fi 17 grade.Luni, in Capitala, maxima va fi de 16 grade Celsius.14 grade17 grade14 grade13 grade17 grade17 grade16 grade16 grade14 grade16 grade18 grade17 grade19 grade14 grade15 grade16 grade17 gradeA.D.