Meteo: Vantul s-a potolit, dar ramane gerul. In unele zone va ninge

In Dobrogea si in Moldova va ninge slab pe parcursul zilei de duminica, asa ca daca plecati la drum sa fiti pregatiti.In Capitala, duminica cerul va fi mai mult noros, insa nu se anunta precipitatii. In schimb, ar fi bine ca bucurestenii sa nu renunte asa usor la caciuli, manusi si fulare.: Maxima zilei este de 3 grade, minima de -6 grade Celsius: Maxima zilei este de -2 grade, minima de -5 grade Celsius si va ninge slab: Maxima zilei este de -2 grade, minima de -6 grade Celsius si va ninge slab: Maxima zilei este de 3 grade, minima de -8 grade Celsius: Maxima zilei e de 2 grade, minima de -8. Va ninge duminica: Maxima zilei e de 0 grad, minima de -9 grade Celsius: Maxima zilei e de 2 grade, minima de -7 grade Celsius: Maxima zilei e de 0 grade, minima de -11 grade Celsius: Maxima zilei e de 3 grade, minima de -8 grade Celsius: Maxima zilei e de 2 grade, minima de -8 grade CelsiusSaptamana viitoare soarele se face simtit si temperaturile incep sa creasca considerabil. Deja fata de duminica luni in unele regiuni va fi mai cald si cu 8-10 grade, insa noptile raman geroase.: Maxima zilei este de 6 grade, minima de -6 grade Celsius: Maxima zilei este de 4 grade, minima de -4 grade Celsius: Maxima zilei este de 3 grade, minima de -4 grade Celsius: Maxima zilei este de 9 grade, minima de -7 grade Celsius: Maxima zilei e de 10 grade, minima de -8 grade Celsius: Maxima zilei e de 4 grade, minima de -8 grade Celsius: Maxima zilei e de 5 grade, minima de -7 grade Celsius: Maxima zilei e de 6 grade, minima de -10 grade Celsius: Maxima zilei e de 6 grade, minima de -7 grade Celsius: Maxima zilei e de 4 grade, minima de -7 grade Celsius