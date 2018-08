Meteo: Vara in toata regula

Ziare.

com

Se vor inregistra masim 32 de grade in Moldova, Dobrogea si Oltenia, 33 in Maramures si Muntenia si 34 in Crisana, Transilvania si Banat.Inse anunta 31 de grade ziua si 18 grade noaptea.27 grade29 grade26 grade30 grade30 grade29 grade29 grade28 grade32 grade32 grade29 grade32 grade31 grade31 grade31 gradeSiva fi vreme calduroasa si fara averse. Meteorologii informeaza ca vor fi 33 de grade in Moldova, Muntenia si Maramures, 34 in Crisana, Transilvania, Oltenia si Banat si 32 in Dobrogea.Si joi inse vor inregistra 31 de grade ziua si 17 noaptea.27 grade28 grade26 grade31 grade30 grade29 grade29 grade28 grade31 grade32 grade29 grade32 grade32 grade32 grade31 grade.Vezi cum va fi vremea pana pe 19 august A.G.