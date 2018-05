Meteo: Vara in toata regula, dar nu scapam de tot de ploi

Ziare.

com

Temperaturile maxime vor ajungela 30 de grade Celsius in aproape toate regiunile tarii, mai putin in Dobrogea, unde insa de asemenea vremea va fi foarte placuta, cu aproape 27 de grade in termometre.In schimb, temperaturile minime vor cobori sub 10 grade Celsius in depresiuni si la munte, in timp ce in vestul tarii vor fi si temperaturi de cel putin 18 grade pe timpul noptii.In ce priveste precipitatiile, acestea vor mai aparea doar in Muntenia.In, soarele va fi prezent pe cer aproape toata ziua, iar temperaturile vor fi cuprinse intre 15 grade, dimineata, si 28 de grade Celsius, la amiaza., vremea se mentine la fel de frumoasa, ba chiar se mai incalzeste putin, iar cerul va fi variabil in aproape toata tara, cu sanse mici de ploaie.La fel va fi si in, acolo unde sunt asteptate, la amiaza, circa 29 de grade Celsius.Iata cum va fi vremea pana pe 3 iunie , dar si care e prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte