Meteo: Vesti bune pentru cei care petrec noaptea de Revelion in aer liber. Temperaturi pozitive in toata tara

, in ultima zi din an, vremea se incalzeste usor, astfel ca temperaturile maxime vor ajunge chiar si la 10 grade Celsius in sudul tarii. In nordul tarii cerul ramane mai mult noros si vor fi ploi scurte, iar la munte va ninge.In noaptea de Revelion, temperaturile vor scadea sub 0 grade doar la munte iar in restul tarii nu vor cobori sub 4 grade.In, cerul va fi variabil, vantul slab si ploile se opresc. Temperatura maxima va fi de 8-9 grade, iar in noaptea dintre ani se va inregistra 1 grad.3 grade8 grade6 grade3 grade2 grade5 grade4 grade6 grade5 grade6 grade6 grade7 grade7 grade6 grade5 grade, in prima zi din 2018, temperaturile continua sa creasca si vor ajunge la 10 grade in Transilvania si 13 in Muntenia si Oltenia, vremea fiind mult mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada.Si in Capitala vremea va fi calda, cu temperaturi de 13 grade si cer senin.8 grade10 grade11 grade9 grade7 grade8 grade10 grade11 grade10 grade10 grade9 grade11 grade10 grade9 grade11 grade