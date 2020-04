Meteo: Vesti proaste de la meteorologi pentru Paste

Ziare.

com

Pentrusunt prognozate averse in Moldova. Mercurul din termometre va urca pana la maxime de 25 de grade in Moldova, 21 in Maramures, 24 in Crisana, 23 in Transilvania, 24 in Banat, 26 in Oltenia, 25 in Muntenia si 23 de grade in Dobrogea.In Bucuresti, vineri, vor fi 23 de grade.19 grade23 grade18 grade21 grade21 grade22 grade24 grade21 grade23 grade23 grade24 grade24 grade25 grade25 grade24 grade23 grade21 grade, aversele vor pune stapanire pe mai multe regiuni, precum Moldova, Transilvania, Muntenia, Crisana si Banat. Maximele vor ajunge la 21 de grade in Moldova, 20 in Maramures, 23 in Crisana, 22 in Transilvania, 26 in Banat, 27 in Oltenia, 26 in Muntenia si 22 de grade in Dobrogea.In Bucuresti, sambata, temperatura ajunge la 24 de grade.19 grade21 grade16 grade15 grade19 grade21 grade23 grade21 grade18 grade21 grade22 grade23 grade24 grade26 grade26 grade24 grade21 gradeDe Paste, adica, se anunta averse in toata tara. Maximele vor ajunge la 18 de grade in Moldova, 19 in Maramures, 18 in Crisana, 19 in Transilvania, 21 in Banat, 22 in Oltenia, 21 in Muntenia si 17 de grade in Dobrogea.In Bucuresti, duminica se anunta ploaie si 20 de grade.15 grade17 grade14 grade13 grade17 grade17 grade21 grade17 grade16 grade18 grade17 grade19 grade19 grade22 grade22 grade22 grade17 gradeA.G.