Meteo: Vin furtunile sa ne racoreasca

Administratia Nationala de Meteorologie a emis si doua atentionari de tip cod galben de furtuni, valabile pana joi seara, si o informare de vreme rea pentru toata tara.Pentrumeteorologii anunta ploi in toate regiunile. Maximele vor ajunge la 28 grade in Moldova, 27 in Maramures, 29 in Crisana, 29 in Transilvania, 30 in Banat, 34 in Oltenia, 31 in Muntenia si 29 grade in Dobrogea.In Capitala, vremea va fi in general instabila si se va racori. Ziua vor fi perioade cu innorari, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura maxima va fi de 29...30 de grade.24 grade29 grade26 grade24 grade26 grade27 grade27 grade26 grade27 grade28 grade30 grade27 grade31 grade32 grade33 grade31 grade.27 grade, se anunta ploi in aproape toate regiunile, exceptie facand Banatul si Crisana. Mercurul din termometre va indica maxime de 30 grade in Moldova, 27 in Maramures, 29 in Crisana, 29 in Transilvania, 31 in Banat, 34 in Oltenia, 33 in Muntenia si 31 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vineri, se incalzeste si se anunta 31 de grade.24 grade28 grade27 grade24 grade26 grade27 grade30 grade27 grade27 grade31 grade29 grade29 grade31 grade33 grade33 grade32 grade27 gradeIata cum va fi vremea pana pe 11 august A.G.