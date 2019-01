Meteo: Vin ninsorile

Ziare.

com

Atentionarea intra in vigoare marti dimineata la ora 05:00 si expira miercuri, la ora 14:00, iar in acest interval va ninge in toata tara, incepand cu regiunile sud-vestice.Pentruse anunta maxime de 0 grade in Moldova, 2 in Maramures, 1 in Crisana, 2 in Transilvania, 3 in Banat, 3 in Oltenia, 3 Muntenia si 5 grade in Dobrogea.In Capitala se anunta ninsori ziua, iar spre seara lapovita si ploaie. Vantul va sufla moderat, cu viteze de pana la 35 km/h. Se anunta maxime de 2 grade ziua si 1 grad noaptea.2 grade1 grad4 grade-4 grade1 grad1 grad0 grade2 grade-2 grade2 grade1 grad0 grade1 grad1 grad1 grad3 grade.temperaturile cresc usor. Se anunta maxime de 5 grade in Moldova, 3 in Maramures, 7 in Crisana, 6 in Transilvania, 9 in Banat, 7 in Oltenia, 8 in Muntenia si 11 grade in Dobrogea.In Bucuresti, cerul va fi innorat si va ploua. Vantul va sufla slab si moderat - viteze de pana la 30 km/h. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 6 grade, iar minima 1 grad.6 grade2 grade11 grade-3 grade3 grade2 grade4 grade4 grade2 grade6 grade3 grade6 grade5 grade4 grade4 grade6 grade.A.G.