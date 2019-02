Meteo: Vom avea 17 grade in weekend, dar aerul cald aduce si praf saharian

Ziare.

com

"In partea de sud-est a continentului, inclusiv, in tara noastra, circulatia aerului se va face din partea sudica ceea ce va presupune un raport din ce in ce mai cald din nordul Africii, motiv pentru care temperaturile vor fi in crestere si vom ajunge la o vreme destul de calda, mai ales in regiunile intracarpatice si in sudul teritoriului.Cu temperaturi usor mai scazute, dar tot o vreme calda ne asteapta in Moldova, Muntenia si Oltenia, unde temperaturile ar putea fi influentate de prezenta norilor", a declarat, pentru Mediafax, meteorologul de serviciu in cadrul Admnistratiei Nationale de Meteorologie.Insa aerul cald venit din Africa va aduce si particule de praf saharian, dar care nu va avea efecte asupra tarii noastre."Asa se intampla pentru ca circulatia aerului este din nordul Africii. Din fericire pentru tara noastra, aceste particule nu vor fi aduse la nivelul solului pentru ca nu prea asteptam precipitatii, poate doar in extremitatea de vest si sud-vest a teritoriului in noaptea de duminica spre luni sa avem niste ploi, care ar putea aduce la nivelul solului si acest praf saharian, dar nu in cantitati mari.Acest lucru se va petrece in tarile invecinate cu Marea Mediterana", a precizat meteorologul de serviciu.Ziua devine cu mult soare, mai ales in vestul tarii, in rest aparand si cativa nori. Vor fi maxime de 10 grade in Moldova, 13 in Maramures, 16 in Crisana, 14 in Transilvania, 16 in Banat, 13 in Oltenia, 11 in Muntenia si 14 grade in Dobrogea.In Capitala va fi soare sambata, iar termometrele vor indica 11 grade in timpul zilei, iar noaptea va 1 grad.11 grade13 grade11 grade8 grade7 grade9 grad12 grade12 grade7 grade12 grade13 grade12 grade13 grade11 grade9 grade11 grade.va continua sa fie cald, dar se anunta ploi in vest. Mercurul din termometre ajunge la maxim 11 grade in Moldova, 15 in Maramures, 17 in Crisana, 16 in Transilvania, 17 in Banat, 14 in Oltenia, 14 in Muntenia si 16 grade in Dobrogea.Temperatura in Bucuresti va ajunge la 12 grade ziua si 3 grade noaptea.12 grade16 grade12 grade10 grade11 grade12 grad14 grade13 grade7 grade13 grade14 grade13 grade14 grade12 grade11 grade13 grade.A.G.