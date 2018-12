Meteo: Vreme anormal de calda in prag de weekend

Ziare.

In Bucuresti, vineri, vor fi 6 grade Celsius, iar cerul va fi partial noros. Pe timpul noptii se mentin temperaturile scazute, astfel ca se va inregistra -1 grad.2 grade4 grade6 grade6 grade2 grade3 grade4 grade4 grade4 grade4 grade5 grade6 grade5 grade8 grade7 grade7 grade.Sambata, vremea se strica relativ, insa se va incalzi. Va ploua slab in Capitala, iar cerul va fi partial noros, insa temperatura maxima urca la 8 grade Celsius. Pe parcurul noptii, termometrele vor indica o temperatura de 1 grad.1 grad4 grade6 grade2 grade2 grade3 grade6 grade3 grade4 grade4 grade4 grade7 grade4 grade7 grade7 grade6 grade.Duminica, in Bucuresti scapam de ploi, insa vremea va fi mohorata. Cerul va fi mai mult noros, iar temperatura maxima inregistrata va fi de 6 grade. In timpul noptii vor fi 0 grade.1 grad3 grade4 grade3 grade2 grade2 grade3 grade3 grade3 grade4 grade3 grade6 grade3 grade5 grade5 grade5 grade.