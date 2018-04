Meteo: Vreme aproape caniculara

Brasov: 22 grade Constanta: 22 grade Suceava: 21 grade Baia Mare: 22 grade Cluj-Napoca: 23 grade Pitesti: 26 grade Sibiu: 23 grade Iasi: 22 grade Galati: 25 grade Arad: 24 grade Ploiesti: 26 grade Timisoara: 25 grade Craiova: 26 grade Drobeta-Turnu Severin: 27 grade Giurgiu: 26 grade

Duminica va fi deosebit de cald, in cea mai mare parte a tarii, potrivit meteorologilor.Cerul va fi temporar acoperit de nori in nord, est si centru, dar si la munte. In plus, doar izolat se vor semnala ploi slabe, de scurta durata.In restul tarii, cerul va fi mai mult senin, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 20 si 28 de grade. Cel mai cald va fi in zonele sudice. Temperaturile minime se vor situa intre 4 si 15 grade. Noaptea, in depresiuni, vor fi conditii de ceata.Si in Bucuresti , duminica, vremea va fi frumoasa si deosebit de calda. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 27 de grade, iar cea minima va fi de 10...12 grade.Iata ce temperaturi se vor inregistra, duminica, si in alte mari orase:Luni, vremea se va mentine deosebit de calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza in zonele montane, iar noaptea in nord-vest, unde vor fi averse si descarcari electrice, iar izolat cantitatile de apa vor fi mai insemnate si vor fi conditii de grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 20 si 29 de grade, iar cele minime se vor situa intre 8 si 16 grade.Si la Bucuresti, luni, vremea se va mentine frumoasa si deosebit de calda. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 26 de grade, iar cea minima va fi de 11...13 grade.