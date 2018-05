Meteo: Vreme de vara, cu maxime de pana la 30 de grade

Ziare.

Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 si 30 de grade, iar cele minime se vor situa in general intre 7 si 17 grade.Vremea va fi placuta in, dar norii isi vor face aparitia pe cer. Nu se anunta ploi si vor fi 27 de grade ziua si 14 noaptea.Iata ce temperaturi se vor inregistra, luni, si in alte mari orase:24 grade22 grade24 grade27 grade26 grade24 grade26 grade26 grade28 grade27 grade27 grade28 grade26 grade26 grade27 gradeSivremea va fi deosebit de calda in toata tara. Doar pe arii restranse vor fi averse insotite de descarcari electrice, scurte intensificari ale vantului si posibile caderi de grindina, in zona Carpatilor Meridionali.Maximele vor fi cuprinse intre 23 si 30 de grade.Si inse anunta soare si o vreme foarte calda, cu 30 de grade la pranz.Iata ce temperaturi se vor inregistra, marti, si in alte mari orase:25 grade24 grade25 grade29 grade27 grade26 grade28 grade30 grade26 grade28 grade28 grade29 grade26 grade27 grade28 gradeIata cum va fi vremea pana pe 3 iunie , dar si care e prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte